Беларусь начала подготовку к новым военным учениям

Россия, вероятно, попытается представить эти учения как угрозу Украине.

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По данным британской разведки, в Беларуси сухопутные войска приступили к подготовке полигонов, чтобы начать новый цикл военных учений, которые должны стать кульминацией цикла начатых зимой тренировок.

"Россия, вероятно, будет пытаться увеличить угрозу, которую представляют для Украины эти учения, чтобы закрепить украинские силы на севере и не дать сосредоточиться на битве за Донбасс", — отмечают в Минобороны.

При этом в ведомстве отметили, что майские учения проводятся в Беларуси ежегодно.

Также в Минобороны не заметили признаков отклонения от нормального цикла учений.

"Пока не ожидается отклонение от нормальной деятельности, что может представлять угрозу для союзников и партнеров", — отмечают в британской разведке.

Напомним, что Великобритания передаст Украине беспилотные летательные аппараты Malloy T150, которые способны доставлять тяжелое оборудование на передовую.