Білорусь розпочала підготовку до нових військових навчань

Росія, ймовірно, намагатиметься представити ці навчання як загрозу Україні.

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За даними британської розвідки, в Білорусі сухопутні війська розпочали підготовку полігонів, щоб розпочати новий цикл військових навчань, які мають стати кульмінацією циклу розпочатих взимку тренувань.

"Росія, ймовірно, намагатиметься збільшити загрозу, яку становлять для України ці навчання, щоб закріпити українські сили на півночі та не дати зосередитись на битві за Донбас", — зазначають в Міноборони.

При цьому у відомстві зазначили, що травневі навчання проводяться у Білорусі щороку.

Також у Міноборони не помітили ознак відхилення від нормального циклу навчань.

"Поки що не очікується відхилення від нормальної діяльності, що може становити загрозу для союзників та партнерів", — зазначають у британській розвідці.

Нагадаємо, що Великобританія передасть Україні безпілотні літальні апарати Malloy T150, які можуть доставляти важке обладнання на передову.