У Попасній та Рубіжному продовольства та води залишилося на тиждень

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, доступ до міст ускладнений, тому проїзд гумконвоїв неможливий.

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Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що у Попасній та Рубіжному продовольства та води у людей залишилося всього на тиждень. Через постійні обстріли доступ до міст ускладнений, тому організувати доставку гуманітарного конвою, як і евакуацію мирних жителів, неможливо.

Сергій Гайдай зазначив, що російські окупанти обстрілюють селище Воєводівка, яке знаходиться на підступах до Сєвєродонецька.

"Орки навмисно б'ють по лікарнях, об'єктах критичної інфраструктури, зерносховищах, продскладах, гумштабах, щоб спричинити гуманітарну катастрофу в області. Мета росіян – голодомор, відсутність медичної допомоги та комунікацій на Луганщині", — підкреслив Гайдай.

За його словами, російські війська хочуть захопити Сєверодонецьк, оточивши його.

Нагадаємо, що раніше у Сєвєродонецьку війська РФ знищили всі продовольчі склади.