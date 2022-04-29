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Армия РФ обстреливает Северодонецк, Лисичанск, Попасную
Российские оккупанты не прекращают обстреливать Луганскую область.
За прошедшие сутки под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье, Попасная. Также продолжаются бои за Орехово.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, за прошедшие сутки российские войска обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горской общине стреляют почти непрерывно.
"В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных сооружений. Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь — тушить пришлось несколько часов", — отметил Гайдай.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Российские войска пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного, но получили отпор.
"Однако россияне из всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", — подчеркнул Гайдай.
Также оккупанты обстреляли здание школы в Северодонецке.
"Артиллерийский удар по городу русская армия нанесла с утра. После попадания снаряда занялось здание общеобразовательной школы. Спасатели успели вовремя и ликвидировали пожар", — сообщил Гайдай.
На фронте украинские защитники отбили девять атак врага – уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитная установка, сбит самолет, крылатая ракета и пять беспилотных летательных аппаратов.
Отметим, в результате налета российской авиации уничтожена электрическая подстанция в Горском.
Напомним, что 25 апреля Гайдай объявил, что российские войска оккупировали полностью разрушенный их авиаударами поселок Новотошковское, относящийся к Горской общине.