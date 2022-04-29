Армия РФ обстреливает Северодонецк, Лисичанск, Попасную

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Луганскую область. За прошедшие сутки под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье, Попасная. Также продолжаются бои за Орехово.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за прошедшие сутки российские войска обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горской общине стреляют почти непрерывно.

"В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных сооружений. Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь — тушить пришлось несколько часов", — отметил Гайдай.

Российские войска пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного, но получили отпор.

"Однако россияне из всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", — подчеркнул Гайдай.

Также оккупанты обстреляли здание школы в Северодонецке.

"Артиллерийский удар по городу русская армия нанесла с утра. После попадания снаряда занялось здание общеобразовательной школы. Спасатели успели вовремя и ликвидировали пожар", — сообщил Гайдай.

На фронте украинские защитники отбили девять атак врага – уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитная установка, сбит самолет, крылатая ракета и пять беспилотных летательных аппаратов.

Отметим, в результате налета российской авиации уничтожена электрическая подстанция в Горском.

Напомним, что 25 апреля Гайдай объявил, что российские войска оккупировали полностью разрушенный их авиаударами поселок Новотошковское, относящийся к Горской общине.