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Ремонт невозможен: российский авиаудар оставил город на Луганщине без света и связи

горское
Пожар в Горском. Фото: Луганская ОВА

В результате налета российской авиации уничтожена электрическая подстанция в Горском. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"С большой вероятностью свет и связь в Горском не возобновят до конца боевых действий. По его словам, враг целился по шахте и инфраструктурным объектам Горского",  - сказал руководитель области.

В результате попадания снаряда загорелась и выгорела дотла электрическая подстанция.

"Отремонтировать разрушенное в нынешних условиях безопасности практически невозможно. С большой вероятностью свет и мобильная связь в Горском не возобновят до конца боевых действий", — утверждает рГайдай.

Горское — город в Северодонецком районе Луганской области Украины.

Российской армией была обесточена подстанция около города Кременная, из-за чего остались без электроснабжения все оставшиеся населенные пункты области

Напомним, украинские власти подтвердили потерю поселка Новотошковское, который оказался полностью разрушенным в результате российских бомбардировок.

Автор:
Сергей Горелов