Ремонт неможливий: російський авіаудар залишив місто на Луганщині без світла та зв'язку

Внаслідок нальоту російської авіації знищено електричну підстанцію у Горському. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

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"З великою ймовірністю світло та зв'язок у Горському не відновлять до кінця бойових дій. За його словами, ворог цілився по шахті та інфраструктурним об'єктам Гірського", - сказав керівник області.

Внаслідок влучення снаряда спалахнула і вигоріла вщент електрична підстанція.

"Відремонтувати зруйноване за нинішніх умов безпеки практично неможливо. З великою ймовірністю світло та мобільний зв'язок у Гірському не відновлять до кінця бойових дій", - стверджує Гайдай.

Гірське - місто у Сєвєродонецькому районі Луганської області України.

Російською армією була знеструмлена підстанція біля міста Кремінна, через що залишилися без електропостачання всі населені пункти області.

Нагадаємо, українська влада підтвердила втрату селища Новотошківське, яке виявилося повністю зруйнованим внаслідок російських бомбардувань.