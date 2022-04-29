Армія РФ обстрілює Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасну

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Луганську область. Минулої доби під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна. Також тривають бої за Оріхове.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, минулої доби російські війська обстріляли Лисичанськ і двічі Попасну. У Гірській громаді голосно майже безперервно.

"У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарських споруд. Так, в одному з гаражних комплексів полум'я поширилося на значну площу, гасити довелося кілька годин", — зазначив Гайдай.

Російські війська намагалися штурмувати позиції ЗСУ у районі Горіхового та Світличного, але отримали відсіч.

"Однак росіяни з усього озброєння відкривають вогонь по населених пунктах, знищуючи будинки та інфраструктуру. Там вже неможливо відновити воду, світло і газ", — підкреслив Гайдай.

Також окупанти обстріляли школу у Сєвєродонецьку.

"Артилерійський удар по місту російська армія завдала з ранку. Після влучення снаряда зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу", — повідомив Гайдай.

На фронті українські захисники відбили дев'ять атак ворога – знищено шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль та зенітну установку, збито літак, крилату ракету та п'ять безпілотних літальних апаратів.

Зазначимо, внаслідок нальоту російської авіації знищено електричну підстанцію у Гірському.

Нагадаємо, що 25 квітня Гайдай оголосив, що російські війська окупували повністю зруйноване їх авіаударами селище Новотошківське, яке належить до Гірської громади.