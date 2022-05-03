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Британия отправит ВСУ беспилотники Malloy T150
Великобритания передаст Украине беспилотные летательные аппараты Malloy T150, которые способны доставлять тяжелое оборудование на передовую. Об этом сообщил телеканал Sky News.
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Беспилотники входят в новый пакет военной помощи, которую объявил премьер-министр Борис Джонсон.
Эти БПЛА уже отлично зарекомендовали себя в подразделениях Королевской морской пехотой Великобритании.
Malloy T150 имеют дальность полета 70 км и несут до 68 кг оборудования.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Британия планирует передать Украине 45 тысяч артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон также сообщил, что его страна будет усиливать экономическое давление на Россию каждую неделю