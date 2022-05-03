Британія відправить ЗСУ безпілотники Malloy T150

Великобританія передасть Україні безпілотні літальні апарати Malloy T150, які здатні доставляти важке обладнання на передову. Про це повідомив телеканал Sky News.

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Безпілотники входять до нового пакету військової допомоги, яку оголосив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Ці БПЛА вже добре зарекомендували себе в підрозділах Королівської морської піхотою Великобританії.

Malloy T150 мають дальність польоту 70 км та несуть до 68 кг обладнання.

Нагадаємо, Британія планує передати Україні 45 тисяч артилерійських снарядів та 20 самохідних артилерійських установок AS-90.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон також повідомив , що його країна посилюватиме економічний тиск на Росію щотижня.