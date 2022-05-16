Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні через ризик західних санкцій

Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко балансує свою підтримку Росії з бажанням уникнути прямої участі своїх військ у війні в Україні, щоб країни Заходу не вводили ще більше санкцій проти його режиму.

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Про це повідомляє Міноборони Великобританії у Tвіттері.

"Лукашенко, ймовірно, балансує свою підтримку російського вторгнення з бажанням уникнути прямої участі своїх військових, адже є ризик подальших західних санкцій, української відповіді та можливе невдоволення серед білоруських військових", - заявили у розвідці.

Незважаючи на попередні припущення, на сьогоднішній день білоруські сили не були безпосередньо залучені до російського вторгнення в Україну.

Присутність білоруських сил біля українського кордону, ймовірно, зафіксує певну кількість українських військ, щоб вони не змогли перенаправитися для підтримки операцій проти військ РФ на Донбасі.

"Однак білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ та Чернігів. Росія також здійснила повітряні вильоти та ракетні удари з Білорусі", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що відчуває, що війна Росії проти України пішла не за планом.