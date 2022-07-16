Пока нет риска сухопутного вторжения Беларуси в Украину, но такую вероятность отбрасывать не стоит, - Резников

Министр обороны Алексей Резников признал, что ошибся, когда не верил в то, что российские оккупанты будут бомбить Украину. Потому сейчас все возможно и со стороны Беларуси.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что пока нет риска сухопутного вторжения Беларуси в Украину, но такую вероятность отвергать не стоит.

Об этом он заявил в интервью BBC.

"Я уже делал прогноз о том, что я не верил, что может быть бомбардировка россиянами, и, к сожалению, я ошибся. Поэтому все возможно, риск такой есть. Но я надеюсь, что в этот отрезок времени нет, такого риска нет", – сказал Резников.

Напомним, 13 июля белорусский пограничник под обстрелом прорвался в Украину, чтобы воевать против РФ.