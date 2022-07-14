Moody's объявило о дефолте Беларуси по еврооблигациям

Международное рейтинговое агентство Moody's рассматривает выплаты по внешнему долгу Беларуси в местных рублях в качестве дефолта. Об этом говорится в сообщении агентства.

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Напомним, что 28 июня Совет министров и Национальный банк Беларуси приняли совместное решение о перечислении Министерством финансов в рамках выплат по еврооблигациям за счет средств в иностранной валюте сумм в белорусских рублях на специально открываемые счета в Беларусбанке.

29 июня Минфин страны сообщил, что выплаты по облигациям Belarus-2027 со сроком именно в этот день и в общей сумме 22,9 миллиона долларов уже проведены по новому порядку.

В свою очередь Citibank и компания Citigroup Global Markets Europe 7 июля заявили о приостановке работы в качестве регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента по евробондам Беларуси.

В тот же день рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте до "C" с "CCC", поскольку платеж в национальной валюте противоречит документации по облигациям, не допускающей расчетов в альтернативных валютах.

Агентство также предупредило, что если платежи по еврооблигациям Belarus-27 не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями к 13 июля, то Fitch будет считать это дефолтом и понизит долгосрочный рейтинг Беларуси до "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг данного выпуска еврооблигаций - до "D".

При этом по состоянию на конец дня 14 июля на сайте этого агентства какие-либо изменения в рейтингах Беларуси после 7 июля не отображены. В свою очередь подчеркнем, что вышеупомянутое агентство Moody's, в отличие от Fitch и Standard & Poor's (S&P), не является официальным рейтингующим Беларусь агентством.

12 июля Минфин Беларуси заявил, что считает ситуацию форс-мажорной и вынужден выбирать альтернативные варианты исполнения обязательств по еврооблигациям, а действия Fitch демонстрируют "субъективный подход в оценке кредитоспособности Беларуси".

10-летние облигации на 600 миллионов долларов с доходностью 7,625% годовых Беларусь разместила в июне 2017 года. Позже эта страна также выпустила 5-летние облигации на 800 долларов под 7,125% годовых с погашением в феврале 2023 года. Организаторами выпусков были Citigroup Global Markets и Raiffeisen Bank International.

Всего же сейчас в обращении находится пять выпусков белорусских евробондов на общую сумму 3,25 миллиарда долларов. Последние облигации были выпущены в июне 2020 года на 5 лет на 500 миллионов долларов под 6,125% и на 10 лет на 750 миллионов долларов под 6,375%.