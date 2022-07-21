Лукашенко вважає безглуздою формалізацію фактичного визнання "ДНР" та "ЛНР" Білоруссю

Фактичний керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що не бачить сенсу в документальному закріпленні фактичного визнання його країною "незалежності" "ДНР" та "ЛНР", так само як і визнання Криму як частини Росії. Про це, як повідомляє прес-служба політика, він заявив в інтерв'ю французькому AFP.

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"Жодної необхідності. Це б нічого не додало ні Луганську, ні Донецьку, ні Криму. Але якщо Криму, Луганську, Донецьку треба буде продовольство, цегла, цемент, відновлювати та інше, ми їм допомагатимемо. Треба буде - визнаємо. Якщо в цьому буде сенс якийсь. Але який сенс сьогодні, визнаю я публічно чи не визнаю? Ми фактично з ними співпрацюємо. Так як ви фактично співпрацюєте з Україною і вже поділили Україну на частини", - сказав він.

На думку Лукашенка, про це свідчить, зокрема, рішення французького столичного регіону Іль-де-Франс виділити 1,1 млн євро на відновлення Чернігівської та Київської областей.

"Тобто, ви вже поділили Україну і відновлюватимете. А я допомагатиму Луганську та Донецьку. Криму допомагатиму. Ми з ними співпрацюємо, ми це не ховаємо. Тобто де-факто ми визнали, що є Крим, Луганськ і Донецьк .Тому що ми з ними співпрацюємо. А це все балаканина: "Чому там Лукашенко визнав, не визнав?.. Треба - визнаю указом президента. Якщо це потрібно буде", - наголосив він.

При цьому керівник країни, що бере участь у військовій агресії проти України, додав, що і офіційне приєднання Білорусі до відповідних дій Росії також "нічого не дасть додатково".

"Точно так, як кажуть: "От буде Лукашенко воювати в Україні чи ні?" Слухайте, припустимо, я підключився б до цієї операції Росії в Україні. Я щось додав би до цього? Ні. Зброя в нас така ж, як і в Росії. Людей військових у них вистачає для того, щоб воювати. Ми там просто не потрібні зараз. Так само і Луганськ, Донецьк і Крим", - висловився він.

Нагадаємо, що після визнання "ДНР" і "ЛНР" з боку Росії 21 лютого, після якого відбулося її військове вторгнення в підконтрольні Україні частини Донецької та Луганської областей, а також в інші регіони, ці утворення були визнані лише двома країнами - Сирією та Північною Кореєю.

З усіма трьома Україна розірвала дипломатичні відносини, з чого видається очевидним, що на аналогічний крок вона піде і у випадку з Білоруссю, якщо відповідне рішення нею буде закріплене офіційно.