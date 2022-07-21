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Лукашенко заявив, що "Україна та Росія мають домовитися, щоб уникнути "безодні ядерної війни"

Лукашенко заявив, що "Україна та Росія мають домовитися, щоб уникнути "безодні ядерної війни"

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід, Україна та Росія мають домовитися про завершення російсько-української війни, щоб уникнути “загрози ядерної війни”.

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Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю AFP.

Ми повинні зупинитися, домовитися, покласти край цьому безладу, операції та війні в Україні. Зупинимося, а потім придумаємо, як жити далі… Не треба йти далі. Далі - безодня ядерної війни. Не треба туди йти", - сказав Лукашенко.

Зазначимо, що лише в кінці червня він же заявив, що "Росія та Білорусь мають бути готовими до застосування ядерної зброї".

Раніше, 3 липня, Лукашенко заявив про свою підтримку війни в Україні, яку розв'язала країна-агресор РФ. За його словами, він "давно визначив" роль Білорусі у війні - підтримувати "братську Росію". Він і надалі готовий продовжувати надавати підтримку Володимиру Путіну, оскільки вони є союзниками і є єдиною армією.

Автор:
Віта Молодан