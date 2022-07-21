Лукашенко заявив, що "Україна та Росія мають домовитися, щоб уникнути "безодні ядерної війни"

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід, Україна та Росія мають домовитися про завершення російсько-української війни, щоб уникнути “загрози ядерної війни”.

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Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю AFP.

Ми повинні зупинитися, домовитися, покласти край цьому безладу, операції та війні в Україні. Зупинимося, а потім придумаємо, як жити далі… Не треба йти далі. Далі - безодня ядерної війни. Не треба туди йти", - сказав Лукашенко.

Зазначимо, що лише в кінці червня він же заявив, що "Росія та Білорусь мають бути готовими до застосування ядерної зброї".

Раніше, 3 липня, Лукашенко заявив про свою підтримку війни в Україні, яку розв'язала країна-агресор РФ. За його словами, він "давно визначив" роль Білорусі у війні - підтримувати "братську Росію". Він і надалі готовий продовжувати надавати підтримку Володимиру Путіну, оскільки вони є союзниками і є єдиною армією.

