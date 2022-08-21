В Генштабе сообщили об успехе оккупантов при штурме села Благодатное на Николаевщине

На Южнобугском направлении российские войска в воскресенье наносили авиаудары возле населенных пунктов Ольгино, Новогригоровка, Таврическое и Лозовое. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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"Враг наступательными действиями пытался продвинуться в направлении Александровка - Таврическое, успеха не имел, отошел. На направлении Васильки - Благодатное имеет частичный успех", - говорится в сообщении.

При этом в утренней сводке 21 августа Генштаб сообщал о занятии врагом "южной окраины" села Благодатное и продолжении там наступательного боя. Сейчас о продолжении боевых действий речь уже не идет.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополя. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселка.

На Новопавловском направлении, по данным Генштаба, враг обстреливал территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара, задействовал авиацию для удара вблизи Новомихайловки и предпринял неудачную попытку наступления в направлении Луганское – Победа.

На Авдеевском направлении враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески, нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Также сообщается о неудавшейся для противника разведке боем в направлении Спартак – Опытное.

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"Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. На направлении Лозовской - Пески (населенного пункта Лозовской в Донецкой области нет, очевидно, речь идет о поселке Лозовое - Delo.ua) подразделения противника имеют частичный успех", - сказано в сводке.

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы, а авиацию – у Зайцева, Бахмута и Соледара.

Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью Йорк, но, как отмечают украинские военные, получил жесткий отпор и отступил.

На Краматорском направлении противник продолжил обстрелы неподалеку от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки, однако о наступательных действиях в этих районах речь не идет.

"На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Краснополья, Червоного и Долины. Враг осуществляет пополнение запасов боеприпасов. Провел разведку боем в направлениях Петрополье - Дмитровка, Пасека - Богородичное, успеха не имел, отошел", - рассказали также в Генштабе.

Кроме того, россияне пытались вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка, Довгенькое - Долина, Сулиговка - Дубравное и Петрополье - Карнауховка, но понесли потери и отступили.

Вблизи Харькова противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Прудянка, Новое, Русские Тишки, Перемога, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы, нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.

В свою очередь, на Северском направлении враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах сел Муравьи и Железный Мост Черниговской области, Будки и Искрисковщина Сумской области.