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ВСУ уничтожили более 45 тыс. оккупантов
С начала полномашстабного российского вторжения по состоянию на утро 21 августа Вооруженные силы Украины уничтожили 45 200 российских военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Также с 24 февраля по 21 августа ВСУ уничтожили 1912 российских танков(5 за 20 августа), 4224 боевых бронированных машин(12 за 24 августа), а также 1028 артиллерийских систем(10 за 20 августа).
Напомним, 64% украинцев считают, что в результате окончания войны с Россией, Украина сохранит все свои территории, которые она имела в 1991 году.