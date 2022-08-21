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Війна Війна
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Політика
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ЗСУ знищили понад 45 тис. окупантів

ЗСУ знищили понад 45 тис. окупантів

З початку повномашстабного російського вторгнення станом на ранок 21 серпня Збройні сили України знищили 45 200 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Також з 24 лютого по 21 серпня ЗСУ знищили 1912 російських танків (5 за 20 серпня), 4224 бойових броньованих машин (12 за 24 серпня), а також 1028 артилерійських систем (10 за 20 серпня).

Фото 2 — ЗСУ знищили понад 45 тис. окупантів
Втрати російських військ під час війни в Україні станом на 21 серпня. Дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 64% українців вважають, що в результаті закінчення війни з Росією Україна збереже всі свої території, які вона мала у 1991 році.

Автор:
Степан Крьока