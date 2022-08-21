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Лишь 1 из 20 российских ракет направлена на военные объекты, - СБУ
Каждый двадцатый ракетный удар был направлен на украинские военные объекты, остальные 19 попадали в гражданские сооружения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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"За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел зверское лицо кремля – тысячи погибших украинцев, уничтожены дома, дети, потерявшие своих родителей. Только каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь", — сказано в сообщении.
Напомним, оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы украинских городов. Так, в ночь 21 августа оккупанты обстреляли Днепропетровскую и Николаевскую области.