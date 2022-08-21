Лише 1 із 20 російських ракет направлено на військові об'єкти, - СБУ

Кожного двадцятого ракетного удару було направлено на українські військові об'єкти, решта 19 потрапляли до цивільних споруд. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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"За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя кремля – тисячі загиблих українців, знищені будинки, діти, які втратили своїх батьків. Тільки кожного 20-го ракетного удару Росії було завдано по військовому об'єкту, решта 19 – потрапляли до житлових будинків, шкіл, лікарень, університети… У те, що українці будували та створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали українських міст. Так, у ніч 21 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську та Миколаївську області.