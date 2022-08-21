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Лише 1 із 20 російських ракет направлено на військові об'єкти, - СБУ
Кожного двадцятого ракетного удару було направлено на українські військові об'єкти, решта 19 потрапляли до цивільних споруд. Про це повідомляє Служба безпеки України.
"За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя кремля – тисячі загиблих українців, знищені будинки, діти, які втратили своїх батьків. Тільки кожного 20-го ракетного удару Росії було завдано по військовому об'єкту, решта 19 – потрапляли до житлових будинків, шкіл, лікарень, університети… У те, що українці будували та створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали українських міст. Так, у ніч 21 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську та Миколаївську області.