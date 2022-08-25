Зеленский пообещал "ответить" оккупантам за ракетный удар по станции Чаплино

Президент Владимир Зеленский обещает ответ российским оккупантам за последние обстрелы по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, а также объектов в Шепетовке Хмельницкой области и Миргороде Полтавской области. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Будем давить на террористов на всех фронтах – на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере. За каждый обстрел будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, за Харьков, за Мариуполь, города Донбасса, за всех остальных, по ком бьют российские военные, – будет им ответ", - заявил президент.

По словам главы государства, Россия подготовила и Украине, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф, но наибольшую катастрофу все же потерпит она сама.

"Само государство-террорист, этот "Титаник", пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву, у них это не получится", - резюмировал Зеленский.

Напомним, что накануне Зеленский заявил о гибели 22 человек в результате ракетного удара по станции Чаплино. Утром же 25 августа в "Укрзализныце" сообщили, что погибли 25 человек и еще 31 были ранены. Больше эта информация не обновлялась.

Более того, ни Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ни полиция, ни прокуратура отдельных сообщений об этом событии до сих пор не публиковали. Лишь в ГСЧС упомянули в сводке, что из-за удара российскими ракетами по поселку Чаплино погибли "более 20 человек", в том числе два мальчика.

В свою очередь, в Министерстве обороны России признали удар по станции Чаплино, но заявили, что имело место прямое попадание ракеты "Искандер" по военному эшелону и "уничтожение более 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, направлявшихся в зону боевых действий на Донбассе".