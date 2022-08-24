15 человек погибли в результате ракетного удара по поезду на станции Чаплино - Зеленский

По меньшей мере 15 человек погибли в результате ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, еще около 50 ранены. Об этом заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН выступавший по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.

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"Перед этим обращением я получил информацию, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области прямо по вагонам на железнодорожной станции Чаплино... убито как минимум 15 человек, около 50 людей ранены", - сказал он.

По его словам, "четыре пассажирских вагона сейчас горят", на месте работают спасатели и количество погибших может увеличиться.

Зеленский также добавил, что "так мы живем ежедневно, так Россия подготовилась к заседанию Совбеза ООН".

Напомним также, что 8 апреля в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в момент ожидания эвакуационного поезда толпой пассажиров, погиб 61 человек. По данным следствия Службы безопасности Украины, он был нанесен с оккупированной еще с 2014 года части Донецкой области.