Войска РФ нанесли удары по критической инфраструктуре на севере Хмельницкой области - глава ОВА

Российские войска нанесли два удара по критической инфраструктуре Шепетовского района Хмельницкой области. Об этом сообщил в видео в соцсетях начальник областной военной администрации Сергей Гамалий.

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"Добрый вечер, Хмельницкая область! Сегодня рашистские свинособаки решили "поздравить" и нашу область с Днем независимости Украины! Нанесены два ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района", - сказал он, не раскрыв подробностей.

По его словам, возникший пожар уже локализовали, на месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Гамалий добавил, что в находящихся рядом домах в результате взрыва выбиты окна и двери. Информация о пострадавших выясняется.

Напомним, что 28 апреля власти уже сообщали о ракетном ударе "по инфраструктурному объекту в одной из территориальных общин Шепетовского района". Кроме того, в начале июля на территорию района упала одна из сбитых украинскими силами российских ракет.

Отметим также, что 24 августа, по словам президента Владимира Зеленского, по меньшей мере 15 человек погибли в результате ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине. Кроме этого, был нанесен удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области.