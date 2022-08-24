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Войска РФ нанесли удары по критической инфраструктуре на севере Хмельницкой области - глава ОВА
Российские войска нанесли два удара по критической инфраструктуре Шепетовского района Хмельницкой области. Об этом сообщил в видео в соцсетях начальник областной военной администрации Сергей Гамалий.
"Добрый вечер, Хмельницкая область! Сегодня рашистские свинособаки решили "поздравить" и нашу область с Днем независимости Украины! Нанесены два ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района", - сказал он, не раскрыв подробностей.
По его словам, возникший пожар уже локализовали, на месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Гамалий добавил, что в находящихся рядом домах в результате взрыва выбиты окна и двери. Информация о пострадавших выясняется.
Напомним, что 28 апреля власти уже сообщали о ракетном ударе "по инфраструктурному объекту в одной из территориальных общин Шепетовского района". Кроме того, в начале июля на территорию района упала одна из сбитых украинскими силами российских ракет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим также, что 24 августа, по словам президента Владимира Зеленского, по меньшей мере 15 человек погибли в результате ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине. Кроме этого, был нанесен удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области.