РФ нанесла ракетный удар по Хмельнитчине. Известно о трех прилетах

Во вторник, 5 июля, армия РФ нанесла по Хмельницкой области ракетные удары, в результате чего в регионе прогремело несколько взрывов, что подтвердил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", – сообщил он в Telegram.

Впоследствии глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий добавил, что речь идет о трех российских ракетах.

Перед этим в области сработала противовоздушная система обороны. Вероятно, ПВО сбила минимум одну ракету. В одном из районов области зафиксирована густая задымленность.

Напомним, что в этот же день русские захватчики обстреляли и Славянск. Противник обстреливал центральную и северную часть города. Перед обстрелом в городе звучала сирена.

Местные жители сообщают, что в результате обстрела вспыхнул рынок. По меньшей мере, один человек погиб.

Позже мэр города Вадим Лях сообщил, что в результате обстрела Славянска действительно один человек погиб, а семь были ранены.