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РФ нанесла ракетный удар по Хмельнитчине. Известно о трех прилетах
Во вторник, 5 июля, армия РФ нанесла по Хмельницкой области ракетные удары, в результате чего в регионе прогремело несколько взрывов, что подтвердил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.
"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", – сообщил он в Telegram.
Впоследствии глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий добавил, что речь идет о трех российских ракетах.
Перед этим в области сработала противовоздушная система обороны. Вероятно, ПВО сбила минимум одну ракету. В одном из районов области зафиксирована густая задымленность.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в этот же день русские захватчики обстреляли и Славянск. Противник обстреливал центральную и северную часть города. Перед обстрелом в городе звучала сирена.
Местные жители сообщают, что в результате обстрела вспыхнул рынок. По меньшей мере, один человек погиб.
Позже мэр города Вадим Лях сообщил, что в результате обстрела Славянска действительно один человек погиб, а семь были ранены.