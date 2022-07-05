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Россияне снова обстреляли Черниговскую область из РСЗО и артиллерии: зафиксировано 40 "прилетов"
Российская армия во вторник, 5 июля, около 13:00 произвела артиллерийский обстрел территории Семеновской общины вблизи села Блешня в Черниговской области. Однако воздушная тревога не была объявлена.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Час тому россияне обстреляли территорию вблизи села Блешня (Семеновское община). Есть 40 взрывов - приходов (вероятно стреляли из реактивных систем залпового огня) и еще 10 вероятно из артиллерии", - проинформировал Чаус.
Стоит отметить, что воздушная тревога не была объявлена.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Напомним, российская армия в ночь на пятницу, 24 июня, вновь обстреляла приграничные районы Черниговщины. В Семеновской общине в районе села Янжуловка было 20 взрывов из миномета.