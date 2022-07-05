Россияне снова обстреляли Черниговскую область из РСЗО и артиллерии: зафиксировано 40 "прилетов"

Российская армия во вторник, 5 июля, около 13:00 произвела артиллерийский обстрел территории Семеновской общины вблизи села Блешня в Черниговской области. Однако воздушная тревога не была объявлена.

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Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Час тому россияне обстреляли территорию вблизи села Блешня (Семеновское община). Есть 40 взрывов - приходов (вероятно стреляли из реактивных систем залпового огня) и еще 10 вероятно из артиллерии", - проинформировал Чаус.

Стоит отметить, что воздушная тревога не была объявлена.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Напомним, российская армия в ночь на пятницу, 24 июня, вновь обстреляла приграничные районы Черниговщины. В Семеновской общине в районе села Янжуловка было 20 взрывов из миномета.