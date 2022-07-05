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Росіяни знову обстріляли Чернігівщину з РСЗВ та артилерії: зафіксовано 40 "прильотів"
Російська армія у вівторок, 5 липня, близько 13:00 здійснила артилерійський обстріл території Семенівської громади поблизу села Блешня у Чернігівській області. Проте повітряної тривоги не було.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Маємо 40 вибухів - приходів (ймовірно стріляли з реактивних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії", - поінформував Чаус.
Варто зазначити, що повітряну тривогу не було оголошено.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо, російська армія в ніч проти п'ятниці, 24 червня, знову обстріляла прикордонні райони Чернігівщини. У Семенівській громаді, що в районі села Янжулівка, було 20 вибухів із міномета.