Росіяни знову обстріляли Чернігівщину з РСЗВ та артилерії: зафіксовано 40 "прильотів"

Російська армія у вівторок, 5 липня, близько 13:00 здійснила артилерійський обстріл території Семенівської громади поблизу села Блешня у Чернігівській області. Проте повітряної тривоги не було.

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Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Маємо 40 вибухів - приходів (ймовірно стріляли з реактивних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії", - поінформував Чаус.

Варто зазначити, що повітряну тривогу не було оголошено.

За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти п'ятниці, 24 червня, знову обстріляла прикордонні райони Чернігівщини. У Семенівській громаді, що в районі села Янжулівка, було 20 вибухів із міномета.