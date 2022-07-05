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РФ завдала ракетного удару по Хмельниччині. Відомо про три прильоти
У вівторок, 5 липня, армія РФ завдала по Хмельницькій області ракетні удари, внаслідок чого в регіоні прогриміло кілька вибухів, що підтвердив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", – повідомив він у Telegram.
Згодом голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій додав, що йдеться про три російські ракети.
Перед цим в області спрацювала протиповітряна система оборони. Ймовірно, ППО збила мінімум одну ракету. В одному з районів області зафіксовано густу задимленість.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що у цей же день російські загарбники обстріляли і Слов'янськ. Противник обстрілював центральну та північну частину міста. Перед обстрілом у місті лунала сирена.
Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок обстрілу спалахнув ринок. Щонайменше одна людина загинула.
Пізніше мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок обстрілу Слов'янська дійсно одна людина загинула, а сімох було поранено.