Российские войска в ходе обстрела Николаева разрушили до основания дом культуры (ВИДЕО)

В результате ударов по Николаеву утром 5 июля одна из российских ракет попала в дом культуры в одном из районов города, в результате чего здание было практически полностью разрушено. В то же время, как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич, пострадавших нет.

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"Снова из-за обстрелов пострадали жилые дома. Взрывной волной и осколками в семи многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входные двери, в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома. Сотрудники департамента ЖКХ и администрации района помогли людям зафиксировать повреждения, выдали пленку и ОСБ-плиты", - рассказал также он.

По словам мэра, некоторые жители получили легкие ранения, однако от медицинской помощи отказались. При этом, по данным мэрии, попадания были не только в гражданские объекты, но и в военные. Утверждается, что жертв при этом не было.

Пострадал от обстрелов не только Николаев. По данным Сенкевича, в городе Баштанка удар пришелся по зданию администрации, сырзаводу и по сельскохозяйственным площадям в пригороде.

В селе Лиманы, что рядом с границей с Херсонской областью к югу от Николаева, зафиксировано попадание вражеского снаряда возле школы: здание получило повреждения от ударной волны.

В свою очередь, Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области сообщает, что в результате массированного обстрела Николаева 5 июля после попадания в объекты военной и гражданской инфраструктуры возникли два пожара.

Один был ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. К тушению привлекалось 63 человека 15 единиц техники (из них 51 спасатель, 13 пожарных и спецавтомобилей ГСЧС), второй - площадью 120 квадратных метров тушили 14 пожарных и 2 единицы техники ГСЧС.