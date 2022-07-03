Один человек погиб в результате обстрела оккупантами Николаевской области

Один человек погиб в результате обстрела российскими военными Николаевской области 2 июля. Об этом на своем телеграм-канале сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Согласно сообщению, 2 июля в результате попаданий в пределах сел Новоалександровка, Старая Богдановка и Лепетиха произошел пожар сухой травы на открытой территории. Потерпевших нет.

Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

2 июля, была обстреляна в поселке Луч Шевченковской громады в результате обстрелов оккупантов погиб один человек. В селе Шевченко из-за обстрелом частично разрушено частное предприятие. В селе Котлярово повреждены гражданские гаражи и жилые дома. После российских обстрелов, в поселке Засилье разрушены жилой дом и хозяйственное подсобное помещение. Обстрелам подверглось и село Галицыновка Галицыновской громады. Последствия уточняются.

2 июля фиксировались обстрелы Первомайской общины. В результате в поселке городского типа Первомайское разрушена социальная инфраструктура и повреждена недостроенная 4-этажка. Также возник пожар спортивной базы местного дома культуры, школьной столовой и хозяйственной постройки на территории частного домовладения.

А уже утром, 3 июля, в результате обстрелов в Первомайске возникло возгорание жилого дома и гаражей.

Напомним, 3 июля в 04:00 российские военные совершили ракетный удар по Киевскому району Харькова и попали в объект критической инфраструктуры. В Харьковской области оккупанты обстреливали Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы.