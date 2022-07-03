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Одна людина загинула внаслідок обстрілу окупантами Миколаївської області

Одна людина загинула внаслідок обстрілу окупантами Миколаївської області

Одна людина загинула внаслідок обстрілу російськими військовими на Миколаївщині 2 липня. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Згідно з повідомленням, 2 липня внаслідок влучень у межах сіл Новоолександрівка, Стара Богданівка та Лепетиха сталася пожежа сухої трави на відкритій території. Потерпілих нема.

Триває обстріл сіл по лінії розмежування Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

2 липня була обстріляна в селищі Луч Шевченківської громади внаслідок обстрілів окупантів загинула одна людина. У селі Шевченка через обстріл частково зруйновано приватне підприємство. У селі Котлярове пошкоджено цивільні гаражі та житлові будинки. Після російських обстрілів, у селищі Засилля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення. Обстріляли і село Галицинівка Галицинівської громади. Наслідки уточнюються.

2 липня фіксувалися обстріли Першотравневої громади. В результаті в селищі міського типу Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру та пошкоджено недобудовану 4-поверхівку. Також виникла пожежа спортивної бази місцевого будинку культури, шкільної їдальні та господарської споруди на території приватного домоволодіння.

А вже вранці, 3 липня, внаслідок обстрілів у Первомайську виникло спалах житлового будинку та гаражів.

Нагадаємо, 3 липня о 04:00 російські військові здійснили ракетний удар по Київському району Харкова та потрапили в об'єкт критичної інфраструктури. На Харківщині окупанти обстрілювали Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони.

Автор:
Степан Крьока