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Россия планирует удары по инфраструктурным и правительственным объектам Украины, - разведка США
У Соединенных Штатов есть данные разведки о том, что Россия планирует вскоре совершить новые нападения на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского чиновника.
"У нас есть информация о том, что Россия увеличивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы озабочены продолжающейся угрозой, которую российские удары составляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – сказал чиновник.
Чиновник сказал, что это заявление основывается на данных разведки США.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, представители украинской власти призывают украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона отметил, что 23-24 августа нужно быть особенно осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По этой причине местные власти в некоторых регионах вводят дополнительные ограничения.
В Киеве с 22 по 25 августа запретили проведение массовых мероприятий в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими захватчиками на государственные праздники.
Харьковская областная военная администрация объявила об установлении комендантского часа на все сутки 24 августа, а также о продлении его ежедневно на два часа вечером и на час утром. Начальник ОВА Олег Синегубов дал понять, что это делается, чтобы "не дать врагу шансов ни на какие провокации".