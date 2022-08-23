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Росія планує удари по інфраструктурних та урядових об’єктах України, - розвідка США
Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американського чиновника.
"У нас є інформація про те, що Росія посилює зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями. Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані триваючою загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури", – сказав чиновник.
Чиновник сказав, що ця заява ґрунтується на даних розвідки США.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, представники української влади закликають українців бути особливо обережними 24 серпня, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.
Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону зазначив, що 23-24 серпня треба бути особливо обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
З цієї причини органи місцевої влади в деяких регіонах вводять додаткові обмеження.
У Києві з 22 до 25 серпня заборонили проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими загарбниками на державні свята.
Харківська обласна військова адміністрація оголосила про встановлення комендантської години на всю добу 24 серпня, а також про продовження її щодня на дві години увечері та на годину вранці. Начальник ОВА Олег Синєгубов дав зрозуміти, що це робиться аби "не дати ворогу шансів на жодні провокації".