Росія планує удари по інфраструктурних та урядових об’єктах України, - розвідка США

Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американського чиновника.

"У нас є інформація про те, що Росія посилює зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями. Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані триваючою загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури", – сказав чиновник.

Чиновник сказав, що ця заява ґрунтується на даних розвідки США.

Нагадаємо, представники української влади закликають українців бути особливо обережними 24 серпня, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону зазначив, що 23-24 серпня треба бути особливо обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

З цієї причини органи місцевої влади в деяких регіонах вводять додаткові обмеження.

У Києві з 22 до 25 серпня заборонили проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими загарбниками на державні свята.

Харківська обласна військова адміністрація оголосила про встановлення комендантської години на всю добу 24 серпня, а також про продовження її щодня на дві години увечері та на годину вранці. Начальник ОВА Олег Синєгубов дав зрозуміти, що це робиться аби "не дати ворогу шансів на жодні провокації".