Зеленський пообіцяв "відповісти" окупантам за ракетний удар по станції Чаплине

Президент Володимир Зеленський обіцяє "відповідь" російським окупантам за останні обстріли по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровської області, а також об'єктів у Шепетівці Хмельницькой області та Миргороді Полтавської області. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Будемо тиснути на терористів на всіх фронтах – на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері. За кожен обстріл буде відповідь окупантам. За Оріхів – буде. За Чаплине – буде. За Шепетівку – буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь, міста Донбасу, за всіх інших, по кому бʼють російські військові, – буде їм відповідь", - заявив президент.

За словами глави держави, Росія підготувала і Україні, і Європі, і світу багато проблем, криз і катастроф. Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама.

"Сама держава-терорист, цей "Титанік", прийшов до свого айсберга 24 лютого, і хоч би як вони намагалися залишитись на плаву, у них це не вийде", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський заявив про загибель 22 людей внаслідок ракетного удару по станції Чаплине. Вранці ж 25 серпня в "Укрзалізниці" повідомили, що загинули 25 людей і ще 31 було поранено. Більше ця інформація не оновлювалася.

Більш того, ні Держслужба з надзвичайних ситуацій, ні поліція, ні прокуратура окремих повідомлень про цю подію досі не публікували. Лише в ДСНС згадали в зведенні, що через удар російськими ракетами по селищу Чаплине загинули "більше 20 людей", зокрема два хлопчики.

У свою чергу, в Міністерстві оборони Росії визнали удар по станції Чаплине, але заявили, що мало місце пряме влучення ракети "Іскандер" по військовому ешелону і "знищення понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ та 10 одиниць військової техніки, які прямували до зони бойових дій на Донбасі".