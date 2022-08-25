Из-за ракетного удара по станции Чаплино приостановили эвакуацию из Донецкой области

Из-за ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уже второй день остановлена эвакуация жителей из Донецкой области. Об этом в комментарии изданию "Страна.ua" сообщила вице-премьер - министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Вчера и сегодня эвакуационный поезд не курсировал, повреждено железнодорожное полотно ракетным ударом на Днепропетровщине", - отметила она.

По словам Верещук, пока неизвестно, как долго продлится ремонт полотна и как долго эвакуационные поезда не смогут вывозить людей из Донецкой области. В данный момент ремонт продолжается.

Согласно данным Минреинтеграции, по состоянию на 25 августа в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области было вывезено 10554 человека, в том числе 2181 ребенок. Глава ведомства также уточнила, что решение о проведении обязательной эвакуации из других регионов пока так и не принято.

По словам чиновницы, для объявления обязательной эвакуации с соответствующим запросом к правительству должны обратиться представители областных военных администраций, а по состоянию на сегодняшний день к правительству никакие ОВА, кроме Донецкой, не обращались.

"Мы направили всем ОВА письма, в которых попросили провести анализ ситуации и письменно дать ответ - нужна или нет обязательная эвакуация. Ожидаем от ОВА проведенных комиссий и решений. Пока обращений от ОВА об обязательной эвакуации не поступало", - цитирует издание главу МинВОТ.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский заявил о гибели 22 человек в результате ракетного удара по станции Чаплино. Утром 25 августа в "Укрзализныце" сообщили, что погибли 25 человек и еще 31 человек был ранен. Однако ни Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ни полиция, ни прокуратура о таком происшествии до сих пор не сообщали.

В свою очередь, в Министерстве обороны России признали удар по станции Чаплино, заявив, что имело место прямое попадание ракеты "Искандер" по воинскому эшелону и "уничтожение свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе".

Отметим, что объявляя о необходимости обязательной эвакуации населения, остающегося в Донецкой области, Верещук заявляла, что по состоянию на конец июля в регионе находились 200-220 тысяч человек, из которых 52 тысячи - дети.

При этом до войны, на 1 февраля, численность населения подконтрольных Украине пяти районов Донецкой области оценивалась в 1790 тысяч человек, а без полностью оккупированного с тех пор Мариупольского района - в 1287 тысяч.

Хотя эвакуация фактически началась уже 1 августа, и на следующий день первые эвакуированные поездом из Покровска уже прибыли в Кропивницкий, Кабинет министров лишь 2 августа официально распорядился ее начать. Согласно этому решению, жители Донецкой области должны быть переправлены в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.