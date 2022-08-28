Оккупанты обстреляли стадо коров в Черниговской области

В воскресенье, 28 августа, после 12:00 захватчики из Российской Федерации нанесли удары по стаду коров, находившегося в приграничной Семеновской громаде Черниговской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Пострадало стадо коров местного с/х предприятия. Из-за обстрелов также вспыхнул дом на окраине приграничного села", - рассказал Чаус.

В предыдущий раз об обстреле Черниговской области сообщалось 15 августа. Тогда в период между 8 и 10 утра армия страны-агрессора РФ дважды обстреляла территорию Новгород-Северской громады Черниговской области.

Напомним, 28 августа армия РФ также нанесла ракетный удар по Запорожью. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города.

Кроме того, под вражеский огонь попала Харьковская и Днепропетровская области.