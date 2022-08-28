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Оккупанты обстреляли из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии Днепропетровщину
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 28 августа от вражеского огня пострадали Никопольский и Криворожский районы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, оккупанты накрыли огнем четыре общины в двух районах области.
Никопольский район враг накрыл огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Повредили несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей.
В Марганецкой общине один дом уничтожен, до десяти – повреждены. В Марганце от обстрелов пострадал склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.
Кроме того, в Красногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов.
По Криворожскому району враг бил "Ураганом". Под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию. Обошлось без погибших и раненых.
Напомним, в ночь на 27 августа российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому.