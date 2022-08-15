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Происшествия
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Россияне обстреляли общину на Черниговщине

Россияне обстреляли общину на Черниговщине

Сегодня, 15 августа, в период между 8 и 10 утра армия страны-агрессора РФ дважды обстреляла территорию Новгород-Северской общины Черниговской области.

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Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"С 8 утра более 70 взрывов (вероятно от вражеской артиллерии) в окрестностях села Каменская Слобода. Есть повреждения гражданских зданий. После 9 утра - обстрел территории возле села Пушкари. Почти 60 взрывов. Также, вероятно, ствольная артиллерия", - отметил Чаус.

По его словам, к счастью, в результате обстрелов жертв нет.

Автор:
Светлана Манько