Оккупанты выпустили из Белгорода 2 ракеты по Харьковщине

28 августа российские оккупанты из города Белгород совершили запуск 2 ракет. Взрывы раздались в районе поселка Майское и города Южное Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Минувшей ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. Впрочем, около полуночи российские оккупанты из города Белгород осуществили запуск 2 ракет. Взрывы раздались в районе поселка Майское и города Южное в Харьковском районе. Предварительно – без пострадавших и разрушений", - отметил Синегубов.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали г. Харьков и мирное население Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов.

Повреждены жилые дома, объекты промышленности, произошли лесные пожары.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в пгт Золочев Богодуховского района 1 человек погиб. В пгт Донец Изюмского района 1 ранен. В пгт Слатино госпитализирован еще 1 раненый.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Враг пытался идти в наступление в районе села Довгенькое, но под огнем наших защитников отступил с потерями", - подчеркнул глава ОВА.

Отметим, ночью 27 августа россияне нанесли коварный ракетный удар по центру Харькова. Также враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области