Россияне нанесли удар по жилому дому в Харьковской области - погибла женщина

Оккупационные войска Российской Федерации нанесли удары из РСЗО по мирному населению Харьковской области. В результате одна женщина 52-лет погибла.

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Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил вечером 27 августа, что она жила в жилом доме в Золочеве, который стал целью оккупантов. Захватчики нанесли удар прямо по дому, где в этот момент и находилась погибшая.

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Кроме того, в этот же день оккупанты из РСЗО обстреляли пгт Донец Изюмского района. В Донце ранение получил 49-летний мужчина, добавил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что вечером 27 августа враг также нанес удар по Шевченковскому району города. Попадание зафиксировано на территории одного из предприятий.

Глава города уточнил, что ударили кассетным "Ураганом". Пострадавших и пожаров нет.

Напомним, в ночь на 27 августа россияне нанесли коварный ракетный удар по центру Харькова. За сутки враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области.

Напомним, накануне россияне обстреляли Харьков ракетами "Калибр" и кассетными боеприпасами.