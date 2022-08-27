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Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова

Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова

Ночью 27 августа россияне нанесли коварный ракетный удар по центру Харькова. За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 2 ночи две ракеты ударили в дорогу в Киевском и Основянском районах Харькова. Повреждения получили соседние дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры, 61-летняя женщина получила ранения", - отметил глава области.

Фото 2 — Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова
Фото: Телеграмм-канал "Труха"

По его словам, в настоящее время на местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Информация уточняется.

Кроме того, за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, произошли пожары.

В Харьковском районе один из российских снарядов попал в трактор в поле. Погиб 71-летний мужчина. В Изюмском районе из-за обстрелов загорелся склад с семенами подсолнечника. Около 500 тонн подсолнечника удалось спасти.

"На линии столкновения враг продолжает обстрелы наших позиций из ствольной и реактивной артиллерии. Российские оккупанты пытались идти в наступление в направлении Дементиевки, но под огнем наших защитников отступили с потерями", - сообщил Синегубов.

Напомним, накануне россияне обстреляли Харьков ракетами "Калибр" и кассетными боеприпасами.

Автор:
Светлана Манько