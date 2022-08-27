Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова

Ночью 27 августа россияне нанесли коварный ракетный удар по центру Харькова. За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 2 ночи две ракеты ударили в дорогу в Киевском и Основянском районах Харькова. Повреждения получили соседние дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры, 61-летняя женщина получила ранения", - отметил глава области.

По его словам, в настоящее время на местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Информация уточняется.

Кроме того, за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, произошли пожары.

В Харьковском районе один из российских снарядов попал в трактор в поле. Погиб 71-летний мужчина. В Изюмском районе из-за обстрелов загорелся склад с семенами подсолнечника. Около 500 тонн подсолнечника удалось спасти.

"На линии столкновения враг продолжает обстрелы наших позиций из ствольной и реактивной артиллерии. Российские оккупанты пытались идти в наступление в направлении Дементиевки, но под огнем наших защитников отступили с потерями", - сообщил Синегубов.

Напомним, накануне россияне обстреляли Харьков ракетами "Калибр" и кассетными боеприпасами.