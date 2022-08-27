Николаев снова подвергся обстрелам

Под постоянным огнем оккупационной армии РФ остаются Николаев и Николаевская область. Вчера, 26 августа, по Николаеву враг выпустил два реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Утром 27 августа город снова подвергся обстрелам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По информации ОК "Юг", вчера, 26 августа, по Николаеву враг выпустил два реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Попадания были по открытым территориям за городом. Пострадавших и разрушений нет.

27 августа, ориентировочно в 04:30, город снова подвергся обстрелам. Известно о попадании в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Кроме того, вчера, 26 августа, зафиксированы вражеские обстрелы пгт Первомайское общины. Один человек погиб. Повреждены хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи.

Также 26 августа в пгт. Первомайское в результате обстрела возник пожар квартиры в жилом доме. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Широковского общества. 26 августа были обстрелы за пределами с. Красная Долина. Ночью 27 августа обстрелы зафиксированы в с. Широкое. Попадания были в сельхозпостройки домохозяйства и огороды. Также были обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остается Березнеговатская община. Так, обстрелам подверглись пгт Березнеговатое. Один из боеприпасов попал во двор частного домовладения. В результате этого взрывной волной уничтожен жилой дом. Ранение получила женщина, которая в тот момент находилась в здании. Также повреждения и разрушения получили другие дома.

Напомним, ночью 25 августа Николаев подвергся обстрелам. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный жилищный сектор.