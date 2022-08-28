Россия разрушила трехэтажное здание в центре Харькова

Оккупационные войска РФ вечером 28 августа нанесли удар по трехэтажному зданию в Киевском районе Харькова. Попали по центру города, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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"Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно - попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители", - отметил он.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что россияне попали туда, куда уже прилетали ракеты неоднократно. Одно административное здание разрушено, добавил глава города.

Днем ранее, ночью 27 августа, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова. Кроме того, за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области.

Накануне россияне обстреляли Харьков ракетами "Калибр" и кассетными боеприпасами.