Зеленский провел тайное совещание с силовиками

Президент Владимир Зеленский в воскресенье 28 августа провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

На встрече с главой государства присутствовали руководители Вооруженных сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.

В ходе совещания ее участники заслушали оперативную информацию о ситуации на фронте. Также высшее руководство страны и оборонный сектор рассмотрели другие вопросы безопасности.

"Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины", - рассказали в ОП.

Дополнительно участники совещания рассмотрели предварительные приказы Президента Украины и обсудили их выполнение. Остальные подробности совещания пока не сообщаются.

В преддверии совещания Зеленский пообещал "ответ" российским оккупантам за последние обстрелы по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, а также объектов в Шепетовке Хмельницкой области и Миргороде Полтавской области.