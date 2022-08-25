Зеленский обсудил с Байденом дальнейшие шаги Украины в войне с РФ

Президент Владимир Зеленский обсудил вечером 25 августа с американским коллегой Джозефом Байденом дальнейшие шаги Украины для ее победы в войне с Россией. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Twitter.

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"Провел отличный разговор с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – в сфере безопасности и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - написал Зеленский.

При этом, как сообщила его пресс-служба, Зеленский особо поблагодарил Байдена за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. По его словам, эти современные системы противовоздушной обороны помогут "защитить украинские города от ракетного террора".

Также была отмечена важность дальнейшей макрофинансовой поддержки украинского государства, и его глава высоко оценил "лидерство США на этом пути".

Украинский президент рассказал американскому о масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине и предложил усилить двустороннюю координацию по решению неотложных вопросов по восстановлению разрушенной критической инфраструктуры.

Зеленский также подробно проинформировал Байдена о ситуации на Запорожской атомной электростанции и глобальных рисках, которые она может повлечь за собой. Лидеры согласились с необходимостью возвращения АЭС под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ в соответствии с принятыми модальностями.

Кроме этого, лидеры обсудили усиление санкционного давления на государство-агрессора, а также недавний визит первой леди Елены Зеленской в ​​Вашингтон, "который был важным для консолидации поддержки Украины".

Напомним, что накануне США объявили о выделении Украине через механизм Всемирного банка гранта в 3 миллиарда долларов, а также о решении направить еще почти 3 миллиарда долларов на закупку вооружения, которое будет передано в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Среди последнего, в частности, десятки тысяч артиллерийских снарядов, противоартиллерийские радары, беспилотные системы Puma, оборудование для беспилотников Scan Eagle, системы борьбы с вражескими беспилотниками, а также шесть зенитных ракетных систем NASAMS.

На прошлой неделе Байден распорядился передать Украине уже имеющиеся ресурсы Минобороны США на 775 миллионов долларов, в том числе 16 гаубиц, 15 беспилотников Scan Eagle и 40 устойчивых к подрыву мин автомобилей.