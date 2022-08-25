Зеленський обговорив з Байденом подальші кроки України у війні з РФ

Президент Володимир Зеленський обговорив ввечері 25 серпня з американським колегою Джозефом Байденом подальші кроки України задля її перемоги у війні з Росією. Про це глава української держави повідомив у своєму Twitter.

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"Провів чудову розмову з президентом США. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", - написав Зеленський.

При цьому, як повідомила його пресслужба, Зеленський особливо подякував Байдену за включення до нового пакету допомоги зенітно-ракетних комплексів NASAMS. За його словами, ці сучасні системи протиповітряної оборони допоможуть "захистити українські міста від ракетного терору".

Також було відзначено важливість подальшої макрофінансової підтримки української держави, і її глава високо оцінив "лідерство США на цьому шляху".

Український президент розповів американському про масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні та запропонував посилити двосторонню координацію для розв’язання нагальних питань щодо відновлення зруйнованої критичної інфраструктури.

Зеленський також докладно поінформував Байдена про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та глобальні ризики, які вона може спричинити. Лідери погодилися з необхідністю повернення АЕС під контроль України та забезпечення доступу до неї МАГАТЕ відповідно до прийнятих модальностей.

Крім цього, лідери обговорили посилення санкційного тиску на державу-агресора, а також нещодавній візит першої леді Олени Зеленської до Вашингтона, "який був важливим для консолідації підтримки України".

Нагадаємо, що напередодні США оголосили про виділення Україні через механізм Світового банку гранту в 3 мільярди доларів, а також про рішення направити ще майже 3 мільярди доларів на закупівлю озброєння, що буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Серед останнього, зокрема, десятки тисяч артилерійських снарядів, протиартилерійні радари, безпілотні системи Puma, обладнання для безпілотників Scan Eagle, системи боротьби з ворожими безпілотниками, а також шість зенітних ракетних систем NASAMS.

Минулого тижня ж Байден розпорядився передати України вже наявні ресурси Міноборони США на 775 мільйонів доларів, зокрема 16 гаубиць, 15 безпілотників Scan Eagle та 40 стійких до підриву мін автомобілів.