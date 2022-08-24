До 3-мільярдного пакета військової допомоги Україні входять шість ЗРК NASAMS - Пентагон

В останній пакет американської військової допомоги Україні майже на 3 мільярди доларів увійшли, зокрема, шість додаткових зенітних ракетних систем NASAMS із боєприпасами до них. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

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Крім того, Україні буде поставлено до 245 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, до 65 тисяч 120-міліметрових мінометних боєприпасів, а також до 24 протиартилерійських радарів.

Також США поставлять неназвану кількість безпілотних авіасистем Puma та допоміжне обладнання для безпілотників Scan Eagle, системи боротьби з безпілотними літальними апаратами VAMPIRE та ракетні системи з лазерним наведенням. Також кошти виділяються на "фінансування навчання, обслуговування та підтримку".

У Пентагоні наголошують, що на відміну від попереднього рішення, за яким військова допомога Україні виділялася рішенням президента США з уже наявних запасів Міноборони, зараз йдеться про її надання в рамках Ініціативи сприяння безпеці України через відповідні закупівлі у військовій промисловості.

"Це оголошення є початок процесу укладання контрактів на надання додаткових пріоритетних можливостей Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі, щоб Україна могла продовжувати захищати себе як незалежну, суверенну та процвітаючу державу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що на сьогодні це найбільший транш американської допомоги у сфері безпеки для України. Сумарно з січня 2021 року США вже виділили Україні таку допомогу на 13,5 мільярда доларів, а з 2014 року - понад 15,5 мільярда доларів.