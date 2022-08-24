В 3-миллиардный пакет военной помощи Украине входят шесть ЗРК NASAMS - Пентагон

В последний пакет американской военной помощи Украине почти на 3 миллиарда долларов вошли, в частности, шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами к ним. Об этом сообщает Министерство обороны США.

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Кроме того, Украине будет поставлено до 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, до 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов, а также до 24 противоартиллерийских радаров.

Также США поставят неназванное количество беспилотных авиасистемы Puma и вспомогательное оборудование для беспилотников Scan Eagle, системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением. Также средства выделяются на "финансирование обучения, обслуживания и поддержки".

В Пентагоне подчеркивают, что в отличие от предыдущего решения, по которому военная помощь Украине выделялась решением президента США из уже имеющихся запасов Минобороны, сейчас речь идет о ее предоставлении в рамках Инициативы содействия безопасности Украины через соответствующие закупки у военной промышленности.

"Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных приоритетных возможностей Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла продолжать защищать себя как независимое, суверенное и процветающее государство", - сказано в сообщении.

Напомним, что на сегодняшний день это крупнейший транш американской помощи в сфере безопасности для Украины. Суммарно с января 2021 года США уже выделили Украине такой помощи на 13,5 миллиарда долларов, а с 2014 года - более 15,5 миллиарда долларов.