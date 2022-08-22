США передадут Украине дроны-камикадзе большой дальности - СМИ

Министерство обороны США планирует в сентябре заключить контракт на производство и поставку Украине десяти усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade серии 600. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

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Switchblade 600 может атаковать цели на расстоянии 40 км и находиться в воздухе около 40 минут.

"Эта способность Switchblade может быть полезна, поскольку украинцы готовят наступление на Херсон и Крым, потому что их можно запустить за пределы досягаемости российских систем и нанести ущерб российской инфраструктуре", - заявил эксперт Центра военно-морского флота США Сэмюэл Бендетт.

Украинские военные уже используют меньшие дроны Switchblade 300. Switchblade 600 отличаются мощной боевой частью, как у противотанкового комплекса Javelin. Их используют для ликвидации тяжелой бронетехники на расстоянии до 40 км. Атакуют цель Switchblade 600 со скоростью 185 км/ч.

Характеристики Switchblade серии 600

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден передал Государственному департаменту полномочия по выделению 775 миллионов долларов, предусмотренных для Министерства обороны США по оборонным статьям, а также на военное образование и обучение на предоставление военной помощи Украине.

По данным CNN, в пакет помощи также войдут 1500 тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW с оптическим отслеживанием и ведущим управлением, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), дополнительные боеприпасы для предоставленных ранее систем HIMARS.