Посольство США закликало своїх громадян виїхати з України

Посольство Сполучених Штатів Америки закликає громадян США, які перебувають на території України, покинути країну у зв'язку з підвищеною загрозою ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

"Держдепартамент володіє інформацією, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури.

"Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на заяву американського чиновника повідомило що Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти.

Зазначимо, представники української влади закликають українців бути особливо обережними 24 серпня, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону зазначив, що 23-24 серпня треба бути особливо обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

З цієї причини органи місцевої влади в деяких регіонах вводять додаткові обмеження.

У Києві з 22 до 25 серпня заборонили проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими загарбниками на державні свята.

Харківська обласна військова адміністрація оголосила про встановлення комендантської години на всю добу 24 серпня, а також про продовження її щодня на дві години увечері та на годину вранці. Начальник ОВА Олег Синєгубов дав зрозуміти, що це робиться аби "не дати ворогу шансів на жодні провокації".