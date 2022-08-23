Посольство США призвало своих граждан уехать из Украины

Посольство Соединенных Штатов Америки призывает граждан США, находящихся на территории Украины, покинуть страну в связи с повышенной угрозой ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни.

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Об этом говорится в заявлении посольства США в Украину.

"Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни", - говорится в сообщении

Отмечается, что российские удары по Украине представляют постоянную угрозу мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

"Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на заявление американского чиновника сообщило, что Соединенные Штаты располагают данными разведки о том, что Россия планирует вскоре совершить новые нападения на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.

Отметим, представители украинской власти призывают украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона отметил, что 23-24 августа нужно быть особенно осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По этой причине местные власти в некоторых регионах вводят дополнительные ограничения.

Так, в Киеве с 22 по 25 августа запретили проведение массовых мероприятий в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими захватчиками на государственные праздники.

Харьковская областная военная администрация объявила об установлении комендантского часа на все сутки 24 августа, а также о продлении его ежедневно на два часа вечером и на час утром. Начальник ОВА Олег Синегубов дал понять, что это делается, чтобы "не дать врагу шансов ни на какие провокации".