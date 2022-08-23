- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Посольство США призвало своих граждан уехать из Украины
Посольство Соединенных Штатов Америки призывает граждан США, находящихся на территории Украины, покинуть страну в связи с повышенной угрозой ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украину.
"Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни", - говорится в сообщении
Отмечается, что российские удары по Украине представляют постоянную угрозу мирным жителям и гражданской инфраструктуре.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, агентство Reuters со ссылкой на заявление американского чиновника сообщило, что Соединенные Штаты располагают данными разведки о том, что Россия планирует вскоре совершить новые нападения на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.
Отметим, представители украинской власти призывают украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона отметил, что 23-24 августа нужно быть особенно осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По этой причине местные власти в некоторых регионах вводят дополнительные ограничения.
Так, в Киеве с 22 по 25 августа запретили проведение массовых мероприятий в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими захватчиками на государственные праздники.
Харьковская областная военная администрация объявила об установлении комендантского часа на все сутки 24 августа, а также о продлении его ежедневно на два часа вечером и на час утром. Начальник ОВА Олег Синегубов дал понять, что это делается, чтобы "не дать врагу шансов ни на какие провокации".