Зеленський провів таємну нараду з силовиками

Президент Володимир Зеленський в неділю, 28 серпня, провів нараду з представниками сектору оборони й безпеки України. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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На зустрічі з очільником держави були присутні керівники Збройних сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

Під час наради її учасники заслухали оперативну інформацію про ситуацію на фронті. Також вище керівництво країни та оборонного сектору розглянули інші питання безпеки.

"Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України", — розповіли в ОП.

Додатково учасники наради розглянули попередні накази Президента України та обговорили перебіг їх виконання. Інші подробиці наради поки не повідомляються.

Напередодні наради Зеленський пообіцяв "відповідь" російським окупантам за останні обстріли по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровської області, а також об'єктів у Шепетівці Хмельницькой області та Миргороді Полтавської області.